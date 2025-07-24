Togg'un yeni fiyatı ne oldu?
Elektrikli otomobillerin Özel Tüketim Vergisi oranları değişti. Togg'un da fiyatı dolaylı olarak arttı.
Elektrikli otomobillerin Özel Tüketim Vergisi matrahı ve ÖTV oranı yükseltildi. Motor gücü 160 Kw ve altı olup matrah değeri 1 milyon 650 bin lira ve altı olan elektrikli araçların ÖTV'si yüzde 25, matrah değeri 1 milyon 650 bin liradan yüksek olan araçların ÖTV'si yüzde 55, motor günü 160 Kw ve üstü olup matrah değeri 1 milyon 650 bin liranın altında olan elektrikli araçlarda ÖTV yüzde 65, matrah değeri 1 milyon 650 bin liranın üzerinde olanların ise ÖTV'si yüzde 75 oldu.
Bu oranlar Togg T10X'in fiyatları üzerinde de etkili oldu.
TOGG FİYATLARI NE OLACAK?
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya, Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya, Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıkacak.
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