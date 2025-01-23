Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu

Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un yeni modeli T10F için talep toplama tarihi belli oldu.



Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İsviçre'nin Davos kentinde, T10F'nin süreciyle ilgili bilgi verdi.



Tosyalı, "T10X'imiz zaten devam ediyor. Bir de fastback serisinde T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi.



AVRUPA'DA SATIŞ HAZIRLIĞI



Tosyalı, "Togg'un üretiminin artmasına paralel olarak Avrupa pazarına satışlarımız başlayacak. Bu yılın sonuna doğru Avrupa'ya ihracata başlayabiliriz." diye konuştu.

2024'ün sonu itibarıyla elektrikli araç pazarında Togg'un açık ara birinci olduğunu belirten Tosyalı, "Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



T10F'NİN ÖZELLİKLERİ



Bu arada Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.



T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.



Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.