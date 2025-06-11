Togg'un yeni sedan modeli yola çıkmaya hazırlanıyor

WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı. T10F’in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor. Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

T10F kullanıcıları Trumore uygulaması üzerinden ya da anahtar kartlarıyla araçlarına giriş yaparak çalıştırma imkânına sahip olacak.



Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde araç, harici cihazlara enerji aktarımı sağlayarak bir güç kaynağına dönüşebiliyor.



Aracın yazılım ve menzil performansı gerçek yol koşullarında test edilirken, satış süreci için de hazırlıklar tamamlanmak üzere.



T10F ile birlikte sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.



Togg’un ilk modeli T10X, C-SUV segmentinde 2025’in ilk beş ayında 14 binin üzerinde satış adedine ulaştı ve sınıfında liderliğe yerleşti. Yeni model T10F’in de bu başarıyı devam ettirmesi ve markanın büyüme ivmesini artırması bekleniyor.