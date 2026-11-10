Kia'dan Nadal'a sıra dışı hediye: Şampiyonluk kortlarının toprağından otomobil heykeli

Tenis dünyasının efsanevi ismi Rafael Nadal , profesyonel kariyerini noktalarken uzun yıllardır destekçisi olan Kia'dan oldukça anlamlı bir veda hediyesi aldı. Güney Koreli otomotiv devi Kia, İspanyol tenisçinin tarihi başarılarına saygı duruşu niteliğinde, kazandığı tenis kortlarının toprağından birebir boyutlarda bir EV4 GT heykeli hazırladı.

ŞAMPİYONLUK KORTLARINDAN GELEN TOPRAKLA ŞEKİLLENDİ

Mallorca'daki Rafa Nadal Akademisi'nde ünlü sporcuya teslim edilen bu özel tasarım, alışılmış otomobil boyası ve metal yerine tamamen kille kaplandı. Kullanılan kil, Nadal'ın kariyeri boyunca 63 tekler şampiyonluğuna ulaştığı Monte Carlo, Paris, Roma ve Madrid'deki kortlardan özel olarak getirildi. Aracın dış yüzeyinde tenis kortu çizgilerini andıran beyaz tasarım bantları kullanıldı.

Gövde üzerine ise "Toprağın Kralı"nın kırdığı rekorlar kazındı. 63 toprak kort şampiyonluğu, aynı zeminde üst üste kazanılan 50 set ve dünya bir numarası olarak tamamlanan beş sezon bu detaylar arasında yer alıyor. Nadal'ın kendi imzasını da taşıyan bu eser, standart bir kil modelleme çalışmasını kişisel bir anıya dönüştürüyor.

YİRMİ YILI AŞAN BİR İŞ BİRLİĞİNİN HİKÂYESİ

Kia'nın bu jesti, markanın ünlü tenisçiyle 2004 yılına kadar uzanan köklü ilişkisine dayanıyor. Nadal henüz genç bir yetenekken başlayan bu destek, 2005 yılındaki ilk Fransa Açık zaferinin ardından küresel bir marka elçiliği anlaşmasına dönüştü. 2024 Davis Kupası Finalleri'nin ardından kortlara veda eden ünlü sporcu, yirmi yılı aşan bu birlikteliği oldukça anlamlı bulduğunu ifade etti.

Nadal, kariyeri boyunca yaşadığı tüm iniş ve çıkışlarda markanın yanında olduğunu belirterek, yolculuğunu tanımlayan bir malzemeden üretilen bu hediyeyi almanın kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı. Kia Avrupa Başkanı ve CEO'su Soohang Chang da Nadal'ın kararlılığının dünya çapında ilham kaynağı olduğunu ve bu değerlerin iş birliklerinin merkezinde yer aldığını dile getirdi.