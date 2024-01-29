Toyota, 10 modelin sevkiyatını askıya aldı

Otomobil devi Toyota, sertifikasyon sorunları nedeniyle bazı araçların sevkiyatını durdurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota Industries tarafından geliştirilen dizel motorların sertifikasyon testlerinde ortaya çıkan usulsüzlükler nedeniyle Hilux kamyonet ve Land Cruiser 300 SUV dahil bazı modellerin sevkiyatları askıya alındı.

Karardan Hiace, Fortuner SUV, Innova ve Lexus LX500D SUV dahil dünya çapında 10 modelin etkilendiği ifade edildi. Özel bir soruşturma komitesinin üç dizel motor modelinin sertifikasyonu için beygir gücü testlerinde usulsüzlükler bulduğu bildirildi.



Şirket, konuyu yetkililere kapsamlı bir şekilde açıklayacağını bildirdi. Ayrıca yeni motor sertifikasyon testleri yapmak gibi önlemler alınacağını duyurdu.



Toyota Industries, 31 Mart 2023'e kadar olan mali yıl boyunca sorundan etkilenen 84 bin dizel otomobil sattığını açıkladı.