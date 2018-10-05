Japon otomotiv devi Toyota milyonlarca aracını geri çağırıyor. Şirket, Prius ve Auris modellerinden toplamda 2,43 milyon aracı servislere çağırdı.
Araçların kalkışta yaşanan tekleme problemi nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.
Toyota'dan yapılan açıklamada "Hibrid sisteminde var olan bir hata nedeniyle, araçlar nadir de olsa sürüş esnasında güvenlik moduna geçiyor. Bu da enerji kaybına neden olup aracın teklemesiyle sonuçlanıyor" denildi.
Problemin 2008-2014 model araçlarda bulunduğu ifade edildi.
Araçlar Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Afrika ve Okynausya gibi dünyanın farklı yerlerine satıldı.