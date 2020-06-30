Toyota 267 bin aracını geri çağırıyor

Toyota, hibrit yazılımındaki hata nedeniyle 267 bin Prius model aracını geri çağırıyor. Şirket, beklenmedik zamanlarda güç kaybetme ve durma olasılığı bulunan araçların amaçlanan şekilde güvenli sürüş moduna giremediğini belirtiyor.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 11:29

Toyota 267 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2013-2015 model yılları arasındaki Prius ve 2014-2017 model yılları arasındaki Prius v modellerini geri çağırıyor. 

Geri çağırılacak araç sayısının 267 bin olduğu belirtiliyor. 

Toyota'dan yapılan açıklamada, nadir olsa da araçların amaçlanan şekilde güvenli sürüş moduna geçmediği açıklandı. Bunun sonucunda da araçların güç kaybettiği ve durabileceği belirtildi. 

İlgili tüm araçlar için Toyota bayilerinde hibrit yazılımının ücretsiz güncelleneceği açıklandı. 

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