Toyota Avrupa'da rekor kırdı

Toyota Avrupa, 2022'ye göre yüzde 9 artışla birlikte 1 milyon 173 bin 419 adetlik satışa ulaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2023'te de Avrupa'daki büyümesini sürdürerek, tüm zamanların rekoruna imza attı. Toyota Avrupa, 2022’ye göre yüzde 9 artışla birlikte 1 milyon 173 bin 419 adetlik satışa imza attı.



Üç yıldır üst üste Avrupa'da en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olmayı başaran Toyota, aynı zamanda 2023'te yüzde 6.7'lik pazar payıyla da gelişimini sürdürdü.

SIFIR VEYA DÜŞÜK EMİSYON



Marka, karbon nötre giden yolda müşterinin ve bölgenin ihtiyaçlarına göre en uygun aracı sunma stratejisinin bir parçası olarak, yeni sıfır emisyonlu ve düşük emisyonlu araç çözümleri sunmaya devam ediyor.



Toyota marka bazında 2023 yılında, önceki yıla göre yüzde 7 artışla birlikte 1 milyon 99 bin 782 adetlik araç satışı gerçekleştirdi.



EN ÇOK SATAN MODELLER

Markanın en çok tercih edilen modelleri Yaris ve Corolla ürün gamıyla birlikte Toyota C-HR, Aygo X ve RAV4 oldu. Bu modeller, Toyota’nın Avrupa'daki toplam satışlarının yüzde 76'sını temsil etti. Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli araç satışları yüzde 11 artarak 755 bine çıkarak, tüm satışların yaklaşık yüzde 70'ini bu modeller oluşturdu. Toyota’nın tamamen elektrikli olarak tasarlanan aracı bZ4X, 2023'te 19 bin 606 adetlik satış yaptı.



Toyota, 2024 yılında da yenilikleri ve yeni Toyota C-HR modelinin katkısıyla birlikte bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



HAFİF TİCARİDE SERT YÜKSELİŞ



Toyota hafif ticari araç segmentinde de rekor kırdı. Toyota, 2023 yılını, 2022’ye göre yüzde 18 artışla birlikte 140 binin üzerinde hafif ticari araç satışıyla tamamladı. Elektrikli versiyonların da yer aldığı PROACE ve PROACE CITY ürünlerinin yanı sıra büyük van'ı PROACE MAX'i tanıtan Toyota, hafif ticari araç segmentindeki iddiasını artırmaya devam ediyor.



Aynı zamanda Hilux ürün gamına 48V hibrit versiyonunu da ekleyecek olan Toyota, 2025 yılında Avrupa'da yıllık 180 binin üzerinde hafif ticari araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

