Toyota Motor Corp .'un satışları, hibrit araçlara yönelik güçlü talebin Çin 'de kötüleşen durgunluğun gölgesinde kalmasıyla üst üste dokuzuncu ayda da düştü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iştiraki Daihatsu Motor Co. dahil küresel satışlar Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 azalarak 940 bin 809 adede geriledi. Üretim ise yüzde 9,4 düşüşle 953 bin 989 araç olarak gerçekleşti.

Yükselen akaryakıt fiyatları, Çin'de elektrikli olmayan araçlara yönelik azalan talep ve Ortadoğu'daki tedarik aksaklıkları, Japon otomobil üreticisinin yılın büyük bölümünde daha az araç üretmesine ve satmasına yol açtı.