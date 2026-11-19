Toyota Corolla pick-up oldu. Yollara çıkmaya hazırlanıyor
19.11.2026 11:11
Son Güncelleme: 19.11.2026 11:26
Toyota Corolla'nın türevleri üretilmeye devam ediyor.
Toyota Corolla, 60 yıllık tarihinde ilk kez pikap gövde tipiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Toyota, Corolla 'yı dünyaya tanıttıktan altmış yıl sonra, en çok satan modelinin arkasına bir kasa yerleştirdi. Yeni Toyota Corolla Deck, Corolla Cross'u temel alan yekpare gövdeli bir pikap olup, üretimi Brezilya'da gerçekleştiriliyor.
Bu yılın başlarında, Toyota Motor Kuzey Amerika CEO'su Tetsuo Ogawa, gelecekteki ABD pazarı için kompakt bir pickup modelinin daha büyük RAV4'ten yana olduğunu belirtmişti. Ayrıca, böyle bir projenin zaman aldığını söylemişti.
Toyota Corolla Deck, Güney Amerika'da oldukça rekabetçi ve giderek kalabalıklaşan bir segmente giriyor. Rakipleri arasında Fiat Toro ve Ram Rampage'in yanı sıra yakında piyasaya sürülecek VW Tukan, Renault Niagara ve BYD Mako da bulunuyor.
SUV TABANLI KOMPAKT BİR PİKAP
Görsel olarak, Corolla Deck, arka kısmına kasa eklenmiş, biraz uzatılmış bir Corolla Cross'a benziyor. Bu, gerçeğe çok yakın, çünkü farlar, kaput, ön çamurluklar, ön cam, ön kapılar, aynalar ve tavan çizgisi SUV kardeşiyle aynı. Ancak ön tampon, Çin pazarı için üretilen Toyota Frontlander'dan alınmış gibi görünüyor; gövde renginde bir eklenti, yeni soğutma girişleri ve yeniden konumlandırılmış sis farları bulunuyor.
Daha da önemlisi, arka kısım tamamen yeniden tasarlandı; daha uzun dingil mesafesi ve uzatılmış arka çıkıntı, beş kişilik kabinin arkasına küçük bir kasa için yer açıyor. Ayrıca, Corolla Deck'te modern, tam genişlikte LED arka lambalar, kasa örtüsü, özel bir bagaj kapağı ve entegre basamaklı bir arka tampon bulunuyor.
TEK GÖVDELİ ALT YAPI, HİBRİT GÜÇ
Kompakt pickup, Corolla Cross'un yanı sıra Corolla ailesinin hatchback, sedan ve touring gövde tiplerinin de temelini oluşturan TNGA-C yekpare gövde mimarisi üzerinde yükseliyor. Tanıtım etkinliğinden alınan fotoğraflar, muhtemelen daha yüksek yük taşıma kapasitesini desteklemek için yeniden ayarlanmış çok bağlantılı bir arka süspansiyon sistemine işaret ediyor.
Toyota henüz detaylı teknik özellikleri paylaşmadı, ancak bagaj kapağındaki HEV logosu, modelin kendi kendini şarj eden hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatıldığından şüphe bırakmıyor. Toyota büyük olasılıkla bunu en azından bir seçenek olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle birleştirecek. Ayrıca, gelecekte benzin, etanol ve elektrikle çalışan esnek yakıtlı bir şarj edilebilir hibrit güç aktarma sisteminin de ürün gamına eklenebileceği söylentileri var.
Corolla Deck, Toyota'nın Brezilya'da 2030 yılına kadar yapacağı 2 milyar dolar tutarındaki yatırımın bir parçası olarak inşa edilen yeni Sorocaba 2 fabrikasında üretilecek. Fabrikanın başlangıç kapasitesi yıllık 100 bin adet olacak ve Toyota'nın Brezilya'daki üretim kapasitesini yıllık 270 bin adede çıkaracak.