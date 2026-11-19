Toyota, Corolla 'yı dünyaya tanıttıktan altmış yıl sonra, en çok satan modelinin arkasına bir kasa yerleştirdi. Yeni Toyota Corolla Deck, Corolla Cross'u temel alan yekpare gövdeli bir pikap olup, üretimi Brezilya'da gerçekleştiriliyor.

Bu yılın başlarında, Toyota Motor Kuzey Amerika CEO'su Tetsuo Ogawa, gelecekteki ABD pazarı için kompakt bir pickup modelinin daha büyük RAV4'ten yana olduğunu belirtmişti. Ayrıca, böyle bir projenin zaman aldığını söylemişti.

Toyota Corolla Deck, Güney Amerika'da oldukça rekabetçi ve giderek kalabalıklaşan bir segmente giriyor. Rakipleri arasında Fiat Toro ve Ram Rampage'in yanı sıra yakında piyasaya sürülecek VW Tukan, Renault Niagara ve BYD Mako da bulunuyor.