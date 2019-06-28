Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, 2019’dan 2023’e kadar yatırımlarını 28.3 trilyon rupiye karşılık gelen 2 milyar dolara çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.
Toyoda, “Endonezya hükümetinin mevcut elektrikli araba üretimi geliştirme haritasıyla Toyota Endonezya’yı girişim değeri açısından ana yatırım yeri olarak değerlendiriyor” dedi.
Yapılacak yatırım, Osaka’da Japonya ve Endonezya endüstri bakanları ve Toyota’nın katılacağı G-20 Zirvesi’nde açıklandı. Zirve’de iki ülkenin temsilcileri otomobil, elektronik, kimya, tekstil ile gıda ve içecek sektörlerini kapsayan bir ortaklık anlaşması imzaladı.