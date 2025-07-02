Toyota gizemli SUV'sini erteledi

Toyota Motor popüler bir benzinli SUV için üretim kapasitesini artırmak amacıyla ABD'de elektrikli araç üretme planlarında frene basıyor.



Japon otomobil üreticisi, 2028 yılından itibaren Georgetown, Kentucky'deki fabrikasında planlanandan bir yıldan fazla bir süre sonra yeni elektrikli SUV üretmeye başlamayı planlıyor. Adı açıklanmayan plug-in modelin Toyota'nın Princeton, Indiana'daki fabrikasında üretilmesi planlanıyordu, ancak bunun yerine Kentucky'de üretilecek.

GRAND HIGHLANDER'IN ÜRETİMİ ARTACAK



Bu hamle, şirketin sadece benzinli veya hibrit benzinli-elektrikli model olarak sunulan ve çok satan Grand Highlander SUV'unun üretimini artırmasına olanak sağlayacak.



Bir şirket sözcüsü, pille çalışan yeni modelin, Toyota'nın Georgetown fabrikasında gelecek yılın başlarında değil, 2026'nın sonlarında üretmeye başlamayı planladığı, henüz adı konulmamış üç sıralı bir başka elektrikli SUV'a katılacağını söyledi. EV üretiminin Princeton fabrikasından Kentucky'ye kaydırılması Automotive News tarafından daha önce bildirilmişti.

2027'DE ELEKTRİKLİ PATLAMASI YAŞANACAK



Son gecikmeler, ABD'de elektrikli araçlara yönelik talebin yumuşadığı ve Senato'nun alıcıların bu araçları satın almasına yardımcı olan popüler vergi kredilerini sona erdirecek yasayı kabul etmesinin ardından daha da zayıflayabileceği bir dönemde geldi. Toyota, Mayıs ayı gibi kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'de 2027 ortasına kadar ABD yapımı SUV çifti de dahil olmak üzere yedi EV'yi satışa sunmayı planladığını söyledi.



Cox Automotive'e göre, toplam elektrikli araç satışları geçen yıl ABD'de yüzde 7,3 artarak yaklaşık 1,3 milyon araca ulaştı. Ancak Toyota, hibrit benzinli-elektrikli satışları hızla artarken bile 2024 yılında ABD'de 30 binden az tamamen elektrikli araç teslim etti.



Aynı zamanda hibrit-elektrikli ve benzinle çalışan SUV'lar da yüksek talep görüyor. Toyota geçen ay 11 bin 577 adet Grand Highlander orta boy SUV sattı ve Haziran ayını bayilerinde sadece üç günlük bir arzla kapattı.



ABD'deki Toyota marka satışlarının başındaki David Christ Salı günü gazetecilere verdiği brifingde “Bu araç aslında serideki en hızlı dönüş yapan ürünümüz oldu” dedi.