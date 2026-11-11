Toyota GR Yaris'in Türkiye fiyatı açıklandı: 18 cc'lik vergi farkı

Uzun süredir otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen, rallilerden sokaklara inen safkan performans makinesi Toyota GR Yaris'in Türkiye fiyatı nihayet açıklandı. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve saf sürüş keyfi sunan manuel şanzımanıyla öne çıkan model, iki farklı donanım paketiyle listelere girdi. Ancak açıklanan dudak uçuklatan fiyat etiketi, otomobil severleri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu devasa rakamın arkasındaki neden ise Türkiye vergi sisteminin acımaz bir detayı.

SADECE 18CC İLE KAÇAN BÜYÜK FIRSAT

Açıklanan resmi listeye göre, giriş seviyesi olan "GR Yaris Performance 4x4 280 HP M/T" versiyonunun başlangıç fiyatı tam 8.950.000 TL olarak belirlendi. Daha üst düzey aerodinamik detaylar sunan "Aero Performance 4x4 280 HP M/T" versiyonu ise 10.190.000 TL'den satışa sunuluyor. Aradaki 1.240.000 TL'lik fark, sadece aerodinamik ve donanımsal ekstralardan kaynaklanıyor; zira her iki versiyon da tamamen aynı 280 beygirlik motoru, dört çeker sistemini ve manuel şanzımanı kullanıyor. Fiyat listesinde otomatik vites seçeneği bulunmuyor.

Peki, standart bir B segmenti hatchback boyutlarındaki bu aracın fiyatı neden 9-10 milyon TL bandında geziyor? Cevap, kaputun altındaki üç silindirli turbo motorun hacminde gizli. GR Yaris'in motor hacmi tam olarak 1.618cc. Türkiye'deki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV ) dilimlerine göre, 1.600cc'ye kadar olan araçlar bir alt vergi diliminde değerlendirilirken, 1.601cc ve üzerindeki araçlar bir üst vergi dilimine dâhil ediliyor.

Yani Toyota GR Yaris, sadece 18cc'lik bir fark yüzünden daha üst bir ÖTV dilimine giriyor ve fiyatı milyonlarca lira artıyor. Normal şartlarda markalar, bu tür kıl payı durumlar için devlet yetkilileriyle görüşerek veya özel homologasyon süreçleriyle araçlarını alt vergi matrahından ülkeye sokmak için çabalarlar. Ancak Toyota'nın bu özel ve sınırlı üretim model için böyle bir yola gitmediği veya başarılı olamadığı görülüyor. Sadece 18cc yüzünden böyle astronomik bir fiyat etiketine maruz kalmak, Türkiye'deki otomobil tutkunları için gerçekten çok üzücü bir durum.

SINIRLI SAYIDA GELECEK, TESLİMATLAR BELİRSİZ

Gazoo Racing (GR) departmanının bir ürünü olan bu araç, yollarda gördüğümüz standart Yaris'ten sadece tasarım olarak değil, şasi, motor ve üretim süreci olarak da tamamen farklı bir otomobil. Bu nedenle standart modelle fiyat kıyası yapmak pek de doğru değil.

Toyota Türkiye, birkaç ay önce sosyal medya hesaplarından "Pistlerden yollara, GR Yaris geliyor! Sınırlı sayıda! Beklemede kalın!" diyerek aracın gelişini müjdelemişti. Şu an markanın

resmî web sitesindeki çevrimiçi yapılandırıcı üzerinden araç incelenip, donanım ve renk seçenekleri belirlenerek bayilerle iletişime geçilebiliyor.

Ancak fiyat listesinin yayımlanmış olması, bayilerde hemen teslim alınabilecek araçların hazır olduğu anlamına gelmiyor. Yılın son çeyreğinde sınırlı sayıda bir kota ile Türkiye'ye giriş yapacak olan model için kesin teslimat tarihleri ve toplam Türkiye kotası henüz açıklanmadı. Bu efsanevi otomobile sahip olmak isteyen müşterilerin, istedikleri konfigürasyon için bayilerle sıkı bir iletişimde kalması ve teslimat durumunu teyit etmesi gerekiyor.