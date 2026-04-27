Toyota güç kaybetmeye başladı

Toyota Motor, mart ayında küresel araç satışlarının, Orta Doğu pazarındaki sert düşüş ve popüler modeli RAV4'ün yeni versiyonuna geçiş süreci nedeniyle art arda ikinci ayda da gerilediğini duyurdu.

Mart ayında küresel satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 897 bin 871 adede geriledi. Bu dönemde yurt dışı satışları yüzde 7,2, Japonya içindeki satışları ise yüzde 7,8 oranında düşüş gösterdi.

Bölgesel bazda incelendiğinde, Orta Doğu'daki satışların Mart ayında neredeyse üçte bir oranında azaldığı görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar yüzde 8,5, Çin'deki satışlar ise yüzde 8 oranında geriledi.

Orta Doğu, Toyota için nispeten küçük bir pazar konumunda bulunurken, bölgedeki satışların Mart ayında yaklaşık 34 bin adet seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Şirket, Orta Doğu'daki bu keskin düşüşe ilişkin özel bir gerekçe belirtmedi. Diğer otomobil üreticileri ise ABD-İsrail savaşının Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatları aksatması ve genel ekonomik faaliyetleri yavaşlatması nedeniyle bölgedeki talebin zayıfladığını ifade etmişlerdi.