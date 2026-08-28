Toyota otonom sürüşe geçiyor

Toyota Motor, minimum sürücü müdahalesi gerektiren kendi Seviye 2++ sistemini geliştirerek, 2028 yılına kadar binek araçlarda otonom sürüş teknolojisini kullanıma sunmayı planlıyor.

Otomobil üreticisi, teknolojiyi daha fazla modele yaymayı ve 2030'dan itibaren daha geniş çapta benimsenmesini sağlamayı hedefliyor. Rapora göre, ticari araçlar için 2030 yılına kadar Seviye 4 otonom sürüşü hedefliyor.

Toyota ayrıca, 2027 mali yılına kadar e-Palette elektrikli aracını Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle donatmayı planlıyor. Rapora göre, 2025 yılında piyasaya sürülen araç, servis otobüsü olarak da hizmet verebiliyor.

Toyota Motor hisseleri son işlemlerde yaklaşık yüzde 2 oranında yükseldi.