Toyota rekor kırıyor

Toyota yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika, Japonya ve Çin gibi pazarlardaki güçlü talebin etkisiyle dünya çapındaki üretim ve satışlarının yılın ilk altı ayında rekor seviyelere ulaştığını belirtti.



Dünyanın en büyük otomobil üreticisinin Ocak-Haziran dönemindeki küresel satışları, bu dönemde dünya çapındaki satışlarının yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturan hibrit araçlara yönelik talebin de desteğiyle yıllık bazda yüzde 5,5 artarak 5,1 milyon aracın üzerine çıktı.



Toyota'nın küresel araç üretimi yılın ilk altı ayında yıllık yüzde 5,8 artışla 4,9 milyon araca ulaştı.



Haziran ayında küresel satışlar yüzde 1,7 artışla 867 bin 906 araca yükselirken, üretim yüzde 7,4 artışla 854 bin 565 araca ulaştı.



Üretim ve satış rakamlarına lüks Lexus markası da dahil edildi.