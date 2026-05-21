Toyota siparişlere yetişemiyor

Toyota Motor, Ekim ayında özel bir montaj hattında üretime başladıktan sonra, Tayvan yapımı Noah ve Voxy minibüslerini Japonya 'ya ithal etmeye ve satmaya başlayacak.

Bu hamle, Japonya'nın üretim tabanındaki artan baskıları yansıtıyor. İş gücü kıtlığı ve kapasite kısıtlamaları, şirketin üretimini artırmakta zorlanmasına ve ülkede uzun teslimat gecikmelerinin rutin hale gelmesine neden oldu.

Toyota, Japonya'nın sanayi tabanını ve istihdamını korumak amacıyla yıllık 3 milyon aracın üzerinde yerli üretim yapmayı planlıyor. Ancak, artan işçilik ve malzeme maliyetleri nedeniyle yatırım yükü de artıyor. Şirket, riski çeşitlendirmek için yurtdışı tedarik zincirlerinden yararlanmayı hedefliyor.

Otomotiv devi halihazırda Japonya'da Noah ve Voxy minibüslerini üretiyor ancak Tayvan'da da üretime başlayacak. Toyota, Japonya'da yılda yaklaşık 70 bin ila 80 bin adet bu modeli satıyor ve bu modeller hacim olarak en önemli modelleri arasında yer alıyor.

Yurt içinden gelen minibüslere yönelik güçlü talep, zaman zaman teslimat sürelerini bir yılı aşacak şekilde uzattı ve otomobil üreticisini, artan tedarik kısıtlamaları nedeniyle siparişleri aralıklı olarak askıya almaya zorladı.

Toyota, Tayvan'ın kuzeyinde yerel bir ortak girişim tarafından işletilen bir fabrikada Corolla sedan ve Yaris Cross kompakt SUV gibi modeller üretiyor. Fabrikanın üretim hacmi, Mart 2026'da sona eren mali yılda yaklaşık 120 bin araçtı. Şirket, fabrikanın üretim hattının bir bölümünü Japon pazarı için iki minivan modeline ayıracak ve öncelikle daha düşük fiyatlı versiyonlara odaklanarak yılda yaklaşık 100 bin araç üretmeyi planlıyor.

Toyota, Land Cruiser SUV gibi yüksek talep gören araçlar sayesinde Japonya iç pazarında hakimiyetini sürdürüyor. Ancak şirketin yerel üretim sistemi yoğun bir baskı altında çalışıyor. Otomobil üreticisi halihazırda Japonya'da tüm modellerde günde yaklaşık 14 bin araç üretiyor ve fabrikalar kapasite sınırlarına yakın çalışıyor.