Toyota, tedarik sıkıntıları nedeniyle üretimi düşürecek

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ile Covid-19'un Çin'de süren etkisi kaynaklı tedarik zinciri istikrarsızlıkları otomobil üreticilerini etkiliyor.



İmalata yönelik başlıca tedarikçilerini bilgilendiren Toyota, Mayıs üretimini küresel bazda yaklaşık 700 bine düşürmeyi planladığını duyurdu.



Bu kapsamda gelecek ay deniz aşırı üretim yaklaşık 500 bine, Japonya içi üretim ise 200 bine indirilecek.



Japon üretici geçen ay, Nisan-Haziran çeyreğinde aylık ortalama 800 bin araç üretmeyi planladığını duyurmuştu.

