Toyota Türkiye, çip krizi nedeniyle üretime ara veriyor

Otomotiv sektöründe ortaya çıkan çip krizinin etkileri devam ediyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime ara veriyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.03.2022 - 10:37

Toyota Türkiye, çip krizi nedeniyle üretime ara veriyor

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Otomotiv sektörü çip krizi ve enerji kesintisi nedeniyle üretime ara verdi

Toyota Sanayi Türkiye AŞ, planlandığı üzere 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi nedeniyle üretime ara veriyor.

Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti.

2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye'nin İkinci Büyük İhracatçısı" olarak ödüllendirilmişti.

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