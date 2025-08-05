Toyota ve Honda'yı kötü günler bekliyor

Toyota Motor ve Honda Motor, bu hafta ilk çeyrek kârlarının zayıf çıkması bekleniyor. ABD'nin ithalat vergileri ve güçlü yen, en büyük yurt dışı pazarlarında hibrit araçlara olan güçlü talebe rağmen kârları olumsuz etkiliyor.



Japon otomobil üreticileri, ithalat vergilerinin araç fiyatlarını artırdığı ve tüketici talebinin dayanıklılığını sınadığı ABD'de artan belirsizlikle karşı karşıya. Yatırımcılar, Japonya'nın en büyük iki otomobil üreticisinin bu yükleri nasıl telafi ettiğine dair ipuçları arayacak.



LSEG'nin yedi analistin ortalama tahminine göre, dünyanın en çok satan otomobil üreticisi Toyota'nın Perşembe günü açıklayacağı işletme karının bir önceki yıla göre yüzde 31 düşüşle 902 milyar yen (6,14 milyar dolar) olacağı tahmin ediliyor. Bu, iki yıldan fazla bir süredir en zayıf çeyrek sonucu olacak.



Honda'nın Çarşamba günü işletme karında yüzde 36'lık bir düşüşle 311,7 milyar yen açıklayacağı ve bu düşüşün üst üste ikinci çeyreklik düşüş olacağı tahmin ediliyor. Otomobil üreticisi, yıl sonu karında yüzde 59'luk bir düşüş öngörmüştü.



Diğer Japon otomobil üreticileri ve tedarikçileri de, gümrük vergileri ve bir yıl önceki aynı döneme kıyasla daha güçlü olan para biriminin yarattığı aynı baskılar nedeniyle, daha zayıf kazançlar bildirdi.



CLSA'nın otomobil analisti Christopher Richter, “İlk çeyrek Toyota için zorlu geçecek. İlerleyen dönemde işler daha kolaylaşacak” diyen Richter, gümrük vergilerinin düşürülmesinin bir miktar rahatlama sağlayacağını belirtti.



HONDA'NIN SIKINTISI ARTABİLİR



Özellikle Honda'nın ABD'ye bağımlılığı, diğer bölgelerdeki satışların düşmesi nedeniyle son yıllarda daha da derinleşti. ABD dışında, her iki şirket de Kanada ve Meksika'da ABD pazarı için önemli modeller üretiyor.



Honda için ABD, yılın ilk yarısında toplam satışların yaklaşık beşte ikisini oluşturdu. Çin, Asya ve Avrupa'da çift haneli düşüşlerin etkisiyle, şirketin küresel satışları bu dönemde yüzde 5 geriledi.



Toyota'nın küresel satışları, geleneksel benzinli araçlara göre genellikle daha yüksek kar marjına sahip olan benzinli-elektrikli hibrit araçlara olan güçlü talep sayesinde bu dönemde yüzde 6 arttı. Camry ve Sienna hibrit modelleri ABD'de güçlü satışlarını sürdürüyor.



Şirket, son aylarda Çin'de de daha iyi performans gösterdi ve yılın ilk yarısında araç satışlarında yıllık yüzde 7 artış kaydetti.



Honda, Mayıs ayında talebin yavaşlaması nedeniyle elektrikli araçlara yaptığı yatırımı azaltacağını ve çeşitli yenilenmiş modellerle hibrit araçlara odaklanacağını açıklamıştı. Şirket, elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması nedeniyle Kanada'da bir elektrikli araç üretim üssü kurma planlarını daha önce ertelemişti.