Toyota vites küçülttü, sebebi belli oldu

Toyota , Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli abluka nedeniyle daha önce açıklanan azaltmalara ek olarak, Kasım ayına kadar yurtdışı üretimini yaklaşık 83 bin araç azaltmayı planlıyor.

Toyota daha önce Mayıs ve Kasım ayları arasında yurtdışı üretimini 38 bin araç azaltacağını açıklamıştı, ancak ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında boğazın fiilen abluka altına alınması nedeniyle Ortadoğu 'daki mal dağıtımının durma noktasına gelmesiyle birlikte toplam üretimi artıracak.

ÜRETİM PLANLARI DEĞİŞİYOR

Japon otomotiv devi, bugün itibariyle başlıca tedarikçilerine üretim planını değiştireceğini bildirdi. Gerekçe olarak, Ortadoğu'daki talep düşüşünü ve yükselen yakıt fiyatlarını göstererek, başta Ortadoğu ve Asya olmak üzere benzinli ve diğer araçların üretimini azaltma niyetini açıkladı. Üretim azaltımına tabi modeller arasında Çin'de üretilen RAV4 serisi benzinli SUV'lar ve gelişmekte olan pazarlara odaklanan Toyota'nın Yenilikçi Uluslararası Çok Amaçlı Araç (IMV) serisi yer alıyor.

Toyota, Mart ve Nisan aylarında Ortadoğu'ya yönelik 40 bin aracın üretimini Japonya'da zaten durdurmuştu.

Ortadoğu'daki artan gerilimler ve diğer gelişmeler karşısında Toyota, Mayıs ayında Aichi vilayetindeki Tsutsumi Fabrikası'nda Camry sedan gibi modellerin üretildiği ikinci üretim hattını iki günlüğüne ve Gifu vilayetinin Kakamigahara bölgesinde Toyota adına Coaster minibüs ve diğer araçları üreten Gifu Auto Body'nin ikinci üretim hattını bir günlüğüne durdurmayı planladı. Toyota'nın Haziran ayında yurt içi fabrikalarının faaliyetlerini durdurma planı bulunmuyor.

İHRAÇ EDİLECEK OTOMOBİLLERİN YARISI ETKİLENECEK

Toyota'nın muhasebe sorumlusu Takanori Azuma, Mart ayında sona eren 2025 mali yılına ait iş sonuçlarını açıklamak üzere Mayıs ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, Mart 2027'de sona erecek mevcut mali yılda üretimin Ortadoğu'daki durumun sonuçlarından önce artış gösterdiğini söyledi. "Normalde yılda 500 bin ila 600 bin araç ihraç ettiğimiz için bunların neredeyse yarısı bu durumdan etkilenecek." dedi.

Bu ayın başlarında yayınlanan öngörülerine göre Toyota, mevcut mali yılda 10 milyon adet Toyota ve Lexus marka araç satacak; bu da bir önceki yıla göre yüzde 1'lik bir artış anlamına geliyor ve konsolide net karı 3 trilyon yen (18,89 milyar dolar) olarak gerçekleşecek. Uluslararası muhasebe standartlarına göre hesaplandığında ise bu, yüzde 22'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Orta Doğu'daki durum ve ham petrol piyasası beklenenden daha fazla kötüleşirse, gelir tahmininin aşağı yönlü revize edilmesi gerekebilir.