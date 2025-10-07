Toyota'da arıza... Geri çağırma yapıldı

Toyota Motor, arka görüş kamerasının görüntü vermemesi nedeniyle ABD'de 393 bin 838 aracı geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, söz konusu arızayla birlikte sürücülerin görüş açısının azaldığını ve kaza riskinin arttığını belirtti.



Otomotiv güvenlik kuruluşu, geri çağrılan araçların bazı 2022-2025 Tundra, Tundra Hybrid ve 2023-2025 Sequoia Hybrid modellerini kapsadığını ifade etti.



Toyota bayilerinin, multimedya ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceği de açıklandı.

