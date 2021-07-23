Toyota'da tedarik problemi: Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu

Toyota Motor, parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi askıya aldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 23.07.2021 - 05:27

Toyota'da tedarik problemi: Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu

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Kyodo ajansının haberine göre Japon üretici, Tayland'ın başkenti Bangkok banliyölerinde bulunan üç fabrikasında imalatı durdurdu.

Yıllık üretim kapasitesi 760 bini bulan tesislerde parça tedarik probleminden kaynaklanan durdurma 28 Temmuz'a kadar sürecek.

Öte yandan Toyota, Japonya'nın Aiçi eyaletinde bulunan Toyota Auto Body tesislerinde de üretimi ağustos başında 5 gün süreyle durduracak.

Aiçi tesislerindeki durdurmanın Alphard ve Vellfire modellerini etkileyeceği bildirildi.

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