Toyota'da tedarik sıkıntısı: Üretim yine duracak

Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak. Şirket geçen ay da üretimini askıya almıştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 05:56

Toyota'da tedarik sıkıntısı: Üretim yine duracak

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Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle 11 üretim bandında üretimi durduracak.

Çin'in Şanghay'daki Covid-19 salgınını kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler, Japon firmalarının üretim kapasitelerini etkiliyor.

Buna göre Toyota, bugünden itibaren 'daki Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durduracak.

Japon firma, haziran ayı küresel bazdaki üretiminin, 750 bine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Toyota, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı 9,7 milyon küresel araç üretim hedefini ise koruduğunu bildirdi.

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