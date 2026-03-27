Toyota'dan 560 bin araçlık geri çağırma

Toyota Motor Corp.'un Çin'deki ortak girişimleri, çarpışma anında yolcu güvenliğini tehlikeye atabilecek ikinci sıra koltuklardaki bir kusuru gidermek için 560 binden fazla spor arazi aracını geri çağırıyor.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Japon otomobil üreticisi ve yerel ortağı Guangzhou Automobile Group Co., 1 Nisan'dan itibaren 317 bin 990 adet Highlander aracını geri çağıracak. Açıklamada ayrıca, China FAW Group Co. ile ortak girişimlerinin de 242 bin 170 adet Crown Kluger SUV'u geri çağıracağı belirtildi.

Bloomberg 'in haberine göre, geri çağırma, Temmuz 2021 ile Ocak 2026 arasında üretilen araçları etkiliyor. Toyota'dan bir yetkili, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

SORUN NEDEN OLUŞTU?

Yetkililer, ikinci sıra koltuk sırtlığı ayar mekanizmasında bir sorun tespit etti. Aşırı güçlü bir geri dönüş yayı, mekanizmanın düzgün bir şekilde yerine kilitlenmesini engelliyor ve bu da kaza anında yolcuların yeterince emniyete alınmaması riskini artırıyor. Şirketler, arızalı yayları, sahiplerine hiçbir ücret ödetmeden yeniden tasarlanmış parçalarla değiştirecek.

Geri çağırma, Toyota'nın Çin'deki pazar payını koruma çabaları için kilit önem taşıyan iki popüler modeli kapsıyor. Toyota, yoğun rekabet karşısında istikrarını yeniden kazanan az sayıdaki yabancı otomobil üreticisinden biri.