Toyota'dan ABD için önemli hibrit kararı

Japon otomobil devi Toyota, ABD'de en çok satan aracının benzinli versiyonunu üretmeyi bırakıyor.



Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil RAV4 kompakt crossover modeli, standart veya plug-in hibrit motor seçenekleriyle gelecek. Şu anki satışların büyük kısmını oluşturan benzinli versiyon ise kaldırılıyor. Toyota, geçen yıl da Camry sedan modelinde tamamen hibrite geçiş kararı almıştı.



Toyota'nın ABD Operasyon Direktörü Mark Templin, yeni RAV4 için "Hibrit modellerde genel olarak elde ettiğimiz başarı, bu araçta da aynısını yapabileceğimiz konusunda bize güven verdi" dedi.

