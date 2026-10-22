Toyota'dan benzinli otomobiller için kritik hamle: ''Egzoz emisyonu yerine yakıta bakılsın''

Toyota , Avrupa Birliği'ni bazı benzinli otomobillerin "sıfır emisyonlu" olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyor. Şirketin bu girişimi, araçların egzozlarından karbondioksit çıkışının durmasına değil, bu araçları neyin çalıştırdığına odaklanıyor. Otomobil üreticisi, bu teklifini bir ortaklık ve pragmatizm adımı olarak nitelendiriyor.

YALNIZCA YENİLENEBİLİR YAKIT KULLANAN ARAÇLAR

Toyota'nın önerdiği bu yeni kategori VEEF (Yalnızca Yenilenebilir Yakıtlı Araçlar) olarak adlandırılıyor. Bu plan, uygun içten yanmalı otomobillere, başka hiçbir yakıt kullanmamaları şartıyla bataryalı elektrikli araçlarla aynı yasal statüyü vermeyi hedefliyor.

Toyota'nın planı; organik atıklardan, biyokütle kalıntılarından veya sentetik e-yakıtlardan elde edilen onaylı yenilenebilir yakıtlarla çalışmak üzere özel olarak tasarlanan araçları kapsıyor. Herhangi bir akaryakıt istasyonundan normal benzin alan bir otomobil bu kategoriye dâhil olamıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KURALLARI ESNETİYOR

Zamanlama otomotiv sektörü için büyük önem taşıyor. Hatırlanacağı üzere Avrupa Birliği, 2035 yılı itibarıyla yeni otomobillerde yüzde 100 oranında bir emisyon kesintisi hedefleyerek içten yanmalı motorları tamamen bitirmeyi planlıyordu. Ancak Almanya ve İtalya gibi ülkelerin itirazları sonucunda bu katı kural esnemeye başladı.

Geçtiğimiz aralık ayında yüzde 90 seviyesine çekilen azaltım teklifi, içinde bulunduğumuz Ekim 2026 itibarıyla sağlanan son siyasi uzlaşmayla yüzde 87,5 oranına kadar indirildi.

Üreticilere rahat nefes aldıran bu yeni oran, kalan emisyon payının düşük karbonlu çelik ve yenilenebilir yakıt kullanımıyla dengelenmesine olanak tanıyor. Toyota’da sadece egzoz ölçümlerine dayalı sınırlamalar yerine atıklardan veya yakalanan karbondan üretilen yakıtın, egzozdan çıkanı dengeleyebileceği tam yaşam döngüsü karbon muhasebesine geçilmesi gerektiğine inanıyor. Üzerinde çalışılan planın 2028'den 2032'ye kadar olan beş yıllık bir dönemi kapsadığı ifade ediliyor ancak nihai yasal şartlar henüz tam olarak netlik kazanmadı.

İSPANYA'DA TESTLER BAŞLADI

Japon üretici bu iddiayı sadece kâğıt üzerinde bırakmıyor. Temmuz 2026'da İspanya'da başlayan ve altı ay sürmesi planlanan bir pilot program, Toyota, BMW ve Mini'den oluşan yaklaşık 20 araçlık bir filoyla bu fikri gerçek dünya koşullarında test ediyor.

Deneydeki her araç, yalnızca Repsol'ün yüzde yüz yenilenebilir Nexa 95 benziniyle çalışıyor. Şirketler, bu yakıtın herhangi bir mekanik değişiklik gerektirmeden mevcut motorlar ve yakıt altyapısıyla tam uyumlu olduğunu belirtiyor. Araçların test süresi boyunca geleneksel benzin kullanıp kullanmadığını doğrulamak için ise Bosch'un geliştirdiği bir dijital doğrulama sistemi devreye giriyor.

TÜRKİYE PAZARINDA TOYOTA HİBRİT RÜZGARI

Avrupa'daki bu gelişmeler yaşanırken, Toyota'nın hibrit stratejisi Türkiye pazarında da oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Özellikle Corolla ve Corolla Cross modelleri, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hem şarj edilebilir hibrit (PHEV) hem de hafif hibrit seçenekleri, yakıt ekonomisi arayan Türk tüketicisinin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Toyota'nın içten yanmalı motorları yenilenebilir teknolojilerle hayatta tutma çabası, hibrit araçlara olan bu yüksek talebin gelecekte de güçlü kalmasını sağlayabilir.