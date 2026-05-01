Toyota'dan Corolla atağı. 3 sıra koltuğu olacak

Toyota Motor, ABD ve Çin gibi durgun pazarlardan gelişmekte olan pazarlara kayan otomobil üreticileri olarak, Hindistan'da üç araç montaj fabrikası kurmayı ve ülkedeki üretim kapasitesini 2030'lu yıllara kadar 1 milyon adede çıkarmayı planlıyor.

Nikkei Asia 'nın haberine göre, yeni fabrikalar aynı zamanda ihracat merkezleri olarak da hizmet verecek ve hem Hindistan pazarına hem de Orta Doğu ve Afrika pazarlarına araç tedarik edecek.

Tesisler, Hindistan'ın batıdaki Maharashtra eyaletinde inşa edilecek. İlk tesisin 2029'da, diğer ikisinin ise 2030'lu yıllarda faaliyete geçmesi planlanıyor. Toplam yatırımın yaklaşık 300 milyar yen (1,9 milyar dolar) olacağı tahmin ediliyor.

3 SIRA KOLTUKLU COROLLALAR GELİYOR

Hindistan ve diğer gelişmekte olan pazarlarda popüler olan üç sıralı SUV tipi yeni bir model, Corolla adıyla piyasaya sürülecek. Toyota ayrıca çevreye duyarlı tüketiciler için şarj edilebilir hibrit araçlar da üretecek.

Yeni tesislerle birlikte Toyota'nın Hindistan'daki fabrika sayısı altıya çıkacak. Diğer üç tesis ise güneyde bulunuyor. Güneydeki fabrikalar ağırlıklı olarak iç pazara hizmet verirken, yeni tesisler ihracatı da karşılayacak.