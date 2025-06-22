Toyota'dan fiyat artışı kararı

Toyota ABD otomobil fiyatlarını Temmuz ayından itibaren ortalama 270 dolar artıracak.



Japon otomobil üreticisi Toyota Motor yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan bazı araçların fiyatlarını Temmuz ayından itibaren ortalama 270 dolar artıracağını duyurdu.



Otomobil üreticisinin kararı, Başkan Donald Trump'ın ithal araçlara ve otomobil parçalarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasının ardından geldi. Ancak bir Toyota sözcüsü, gümrük vergisinin doğrudan fiyat artışını etkilediğini reddetti.



Toyota sözcüsü Nobu Sunaga 21 Haziran'da "Son fiyat artışı, fiyatlara ilişkin düzenli incelememizin bir parçası" dedi.



Toyota'nın lüks markası Lexus modellerinin fiyatlarının da ortalama 208 dolar artacağını söyledi.



Mitsubishi Motors , bu haftanın başlarında ABD'deki araçların fiyatlarını ortalama yüzde 2,1 oranında artıracağını duyurdu.



Subaru, geçen ay "mevcut piyasa koşullarına" yanıt olarak, modele ve donanıma bağlı olarak çeşitli modellerin fiyatlarını 750 ila 2 bin 55 dolar arasında artırdı.



Ford Motor, Mayıs ayında Meksika'da üretilen üç modelinin fiyatlarını 2 bin dolara kadar artırarak Trump'ın gümrük vergilerine yanıt veren ilk büyük otomobil üreticilerinden biri oldu.

