Toyota'dan kötü haber... Olumsuz etkilendi

Toyota Motor, değerlenen yen ve artan ABD ithalat tarifelerinin mali sonuçlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle tüm yıl için faaliyet kârı tahminini altıda bir oranında düşürdü.



Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, bir önceki yıl 1,31 trilyon yen olan faaliyet kârını 1,17 trilyon yen (7,95 milyar dolar) olarak açıkladı ancak LSEG tarafından derlenen yedi analistin tahminlerinin ortalaması olan 902 milyar yenin üzerinde kaldı.



Yılın tamamına ilişkin faaliyet kârı tahminini yüzde 16 düşürerek 3,8 trilyon yen olan önceki görünümünden 3,2 trilyon yene indirdi.