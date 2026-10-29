Toyota'dan milyar dolarlık plan

Otomotiv endüstrisi hızla elektrikli araçlara yönelirken, Toyota içten yanmalı motorların yakın zamanda hayatımızdan çıkmayacağına inanıyor. Çoğu üretici sadece yaklaşan katı emisyon kurallarına uymak için mevcut motorlarını güncellemekle yetinirken, Japon üretici yepyeni bir motor ailesi geliştirerek sektörde oldukça farklı bir strateji izliyor. Üstelik şirket, bu yeni nesil motorları sadece kendi araçlarında kullanmakla kalmayıp diğer otomobil markalarına da satarak devasa bir gelir elde etmeyi planlıyor.

MİLYAR DOLARLIK YENİ GELİR KAPISI

Sektörel raporlara göre Toyota, 2032 yılına kadar diğer üreticilere yapacağı motor ve güç aktarma organı satışlarından yıllık yaklaşık 1,7 milyar dolar gelir bekliyor. Şirket, bu yıl içinde 562 milyon dolarlık sipariş almayı hedeflerken, yeni nesil motorların ve hibrit sistemlerin teslimatlarının en erken 2027 yılında başlaması öngörülüyor. Çoğu markanın elektrikli dönüşüme devasa bütçeler ayırdığı bu dönemde, Toyota içten yanmalı motor teknolojisini kârlı bir iş modeline dönüştürmeyi amaçlıyor.

POTANSİYEL MÜŞTERİLER KİMLER OLACAK?

Toyota henüz hangi markalarla masaya oturacağını resmi olarak açıklamadı. Ancak şirketin hâlihazırda Daihatsu, Subaru, Mazda ve Suzuki gibi üreticilerle çok yakın ticari bağları bulunuyor. Bu ortaklık ağı, yıllık yaklaşık 16 milyon araçlık geniş bir üretim ekosistemine erişim anlamına geliyor. Zaten günümüzde Mazda CX-50 ve Avrupa'da satılan Mazda2 modellerinde Toyota'nın hibrit teknolojisi kullanılıyor. Suzuki ve Subaru da çeşitli modellerinde Toyota'nın elektrikli bileşenlerine ve motorlarına yer veriyor.

Ancak bu durum, her ortağın yeni motorları hemen kabul edeceği anlamına gelmiyor. Örneğin Mazda, yeni nesil modelleri için kendi Skyactiv-Z motorunu geliştirirken, Subaru meşhur Boxer motor geleneğini yüksek termal verimlilik hedefleriyle korumayı sürdürüyor. Bu noktada Toyota'nın, sıfırdan motor geliştirme maliyetinden kaçınmak isteyen markalara oldukça cazip bir finansal ve teknik teklif sunması gerekecek. Ortak geliştirme maliyetlerinin paylaşılması, yepyeni bir motor ailesi tasarlama yükünü hafifletmek isteyen üreticiler için oldukça cazip bir fırsat yaratıyor.

HİBRİT UYUMLU YENİ NESİL MOTOR AİLESİ

Toyota'nın 2024 yılında ipuçlarını verdiği yeni içten yanmalı motor ailesi; atmosferik 1.5 litrelik dört silindirli, aynı motorun turboşarjlı bir versiyonu ve 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir üniteden oluşuyor.

Yeni nesil motorlar, yerini alacakları eski versiyonlara göre çok daha kompakt ve verimli bir yapı sunuyor.

Özellikle 1.5 litrelik turbo motorun, geleneksel 2.5 litrelik atmosferik bir motorla aynı gücü üretmesi hedefleniyor. 2.0 litrelik turbo ünitenin ise güncel 2.4 litrelik motorlardan daha fazla güç sunarken yakıt tüketimini aşağı çekmesi bekleniyor.

Şirket bu yeni motorları, içten yanmalı sistemler ile elektrik gücünü birbirine zıt teknolojiler olarak görmek yerine, birbirini tamamlayacak şekilde tasarlıyor. Küçük hacimli motorlar hibrit sistemlerle kusursuz bir uyum içinde çalışırken, 2.0 litrelik ünite hem bağımsız olarak hem de elektrik destekli olarak görev yapabilecek. Motorların küçülen boyutları, farklı araç platformlarına entegre edilmelerini de büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Öte yandan, GR GT modeli için özel olarak geliştirilen çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor, şimdilik bu dış satış planlarının dışında tutuluyor. Bu yüksek hacimli ünitenin, Toyota'nın dışındaki markalar yerine şirketin kendi bünyesindeki lüks temsilcileri Lexus veya bağımsız bir marka hâline gelen lüks Century modellerinde kullanılması oldukça yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.