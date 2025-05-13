Toyota'dan önemli adım! ABD'de tanıttı

Toyota, ABD'deki tek tamamen elektrikli aracının tanıtımını gerçekleştirdi. EV'nin 2026 model yılı için yeni adı "bZ", bZ4X ten kısaltılarak "bZ" oldu. Toyota, isim değişikliğinin müşteriler için basitleştirmek için olduğunu açıkladı. Ancak aynı zamanda güncellenmiş modeli selefinden uzaklaştırmak için bir hamle olması da muhtemel.



TEKERLEKLERİ AYRILIYOR!



Araç piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra tekerleklerinin ayrılabildiği bir sorun nedeniyle geri çağrıldı ve güvenilirliğiyle bilinen şirket için kötü tecrübe yaşandı.



Toyota, 2026 model yılı güncellemeleri ile EV menzilinde yüzde 25 artış, beygir gücünde yüzde 50'ye varan iyileştirme ve hızlı şarj yetenekleri de dahil olmak üzere birinci nesil EV'nin birçok endişesini gideriyor gibi görünüyor.



RAKİPLERİNE YAKLAŞIYOR



Bu iyileştirmeler bZ'yi Tesla'nın Model Y'sinin yanı sıra General Motors'un Chevrolet Equinox ve Blazer EV'leri gibi rakiplerine yaklaştırıyor.



Toyota, bZ'nin bu yılın ikinci yarısında Japon üretim tesisinden ABD showroomlarına gelmeye başlamasının planlandığını söyledi. Şu anda modele bağlı olarak yaklaşık 37.000 ila 42.000 dolar arasında değişen otomobilin gelecekteki fiyatını açıklamayı reddetti.



EV'nin tek bir şarjla menzili 252 milden 314 mile (505 km) kadar iyileştirildi. Aracın en yüksek beygir gücü dört tekerlekten çekişli modeller için 214 hp'den 338 hp'ye çıkarılırken, önden çekişli araçlar 20 beygir gücü artarak 221 hp'ye yükseliyor.



30 DAKİKADA YÜZDE 80'İ DOLUYOR



Şarj konusunda, 2026 bZ Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Sistemi portu ile donatılacak ve sürücülere ülke çapında binlerce yüksek hızlı şarj istasyonuna erişim sağlayacak. Toyota, ideal koşullar altında aracın yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80 pil kapasitesine kadar şarj olacağını söylüyor.



Araç ayrıca güncellenmiş iç ve dış tasarımıyla ABD'de sayıları giderek artan elektrikli araçlar arasındaki rekabet gücünü artıracak. Amerikalı sürücüler elektrikli araçları birkaç yıl önce bazılarının beklediği kadar hızlı benimsememiş olsa da, satışlar ve mevcut model sayısı artmaya devam ediyor.



Cox Automotive's Kelley Blue Book'a göre, ABD EV satışları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak yaklaşık 300.000 adede ulaştı.



Toyota, 2022'nin sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 35.000 adet bZX4 sattı. Bu araçlardan 2024 yılında 18.570 adet satıldı.