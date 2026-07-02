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Toyota'dan örnek hamle, zararları karşılayacak

02.07.2026 08:21

Toyota'dan örnek hamle, zararları karşılayacak
iStockPhoto

Toyota, elektrikli otomobil projesini iptal ettiği için tedarikçilerin zararlarını ödeyecek.

Burak Taşçı
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Toyota, elektrikli araç geliştirme çalışmalarını durdurmasının ardından tedarikçi kayıplarının bir kısmını karşılayacak.

Toyota Motor, amiral gemisi elektrikli araç geliştirme planını iptal etme yönündeki alışılmadık kararının etkilediği tedarikçilerin kayıplarını kısmen telafi etmek için büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalabilir.

 

Toyota daha çok içten yanmalı ve hibrit modeller üzerinde geliştirmelerini sürdürüyor. Mirai ile hidrojen bazlı yakıt kullanımını öne çıkarsa da lider olduğu alan hibrit sistemler olduğu biliniyor.