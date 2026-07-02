Toyota'dan örnek hamle, zararları karşılayacak

Toyota Motor, amiral gemisi elektrikli araç geliştirme planını iptal etme yönündeki alışılmadık kararının etkilediği tedarikçilerin kayıplarını kısmen telafi etmek için büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalabilir.

Toyota daha çok içten yanmalı ve hibrit modeller üzerinde geliştirmelerini sürdürüyor. Mirai ile hidrojen bazlı yakıt kullanımını öne çıkarsa da lider olduğu alan hibrit sistemler olduğu biliniyor.