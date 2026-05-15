Toyota'dan yatırım hamlesi

Japon otomotiv devi Toyota , ABD eyalet hükümetiyle yaptığı bir görüşmede, Teksas 'ta 2030 yılında açmayı hedeflediği yeni bir araç montaj fabrikası inşa etmek için 2 milyar dolar harcamayı planladığını açıkladı.

Yeni fabrika, Toyota'nın San Antonio'daki mevcut fabrikasının bir bölümüne inşa edilecek. Şirket şu anda bu fabrikada Kuzey Amerika'daki başlıca pickup kamyonetleri olan Tacoma ve Tundra modellerini üretiyor.

Toyota, eyalet hükümetinden onay aldıktan sonra yatırım konusunda resmi kararını verecek. Şirket, inşaata bu yıl başlamayı ve 2029'da tamamlamayı hedefliyor. 2030'da faaliyete geçmesiyle birlikte, fabrikanın yaklaşık 2 bin yeni iş imkanı yaratması bekleniyor.

San Antonio fabrikası 2025 yılında 197 bin 500 araç üretti ve şu anda 3 bin 700'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Onaylanması halinde, yeni montaj fabrikası Toyota'nın ABD'deki altıncı fabrikası olacak.

Yatırımın detayları, örneğin üretilecek modeller gibi bilgiler açıklanmadı.

Toyota, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'ye 10 milyar dolara kadar yatırım yapma politikasını benimsediğini açıkladı. Şirket, yerel üretim ve tedariki artırıyor ve "Kuzey Amerika operasyonlarının rekabet gücünü korumak ve güçlendirmek için çaba göstermeye devam edeceğini" belirtti.