Toyota'dan yeni rekor

Toyota Motor, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünya genelinde üretimin Eylül ayında yıllık bazda yüzde 10'dan fazla arttığını ve art arda dördüncü ayda yükseldiğini bildirdi. Artışta, Japon otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan ABD'de satış ve üretimdeki büyüme etkili oldu.



Toyota'nın Eylül ayındaki küresel üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 918 bin 146 araca ulaştı. ABD'deki üretim, hibrit araçlara olan güçlü talep ve geçen yıl iki modelin üretiminde yaşanan askıya almanın ardından yüzde 29 arttı.



Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Japonya'daki üretimin yüzde 9, Çin'deki üretimin ise yüzde 16 arttığını bildirdi.



Küresel satışlar Eylül ayında art arda dokuzuncu ayda da yükseldi ve yüzde 3 artarak 879 bin 314 araca ulaştı. ABD satışları yüzde 14 artarken, Çin'de yüzde 1, Japonya'da ise yüzde 5 geriledi.



Toyota, yılın ilk dokuz ayında toplam 7,8 milyon araç sattı; bu, bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir artış anlamına geliyor.

