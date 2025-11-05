Toyota'dan yüksek karlılık tahmini

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, maliyet azaltma çabaları ve güçlü hibrit satışlarının, ABD ithalat vergilerinin olumsuz etkisini dengeleyeceğini öngörerek yıl sonu faaliyet kar tahminini yükseltti.

Şirket, Mart sonunda bitecek olan mali yıl için faaliyet karı beklentisini önceki 3.2 trilyon yen'e göre yüzde 6 artırarak 3.4 trilyon yen (22.6 milyar dolar) olarak güncelledi.

Ancak, Toyota'nın Temmuz-Eylül çeyreğindeki faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düşüşle 839.6 milyar yen oldu. Bu rakam, analist beklentilerinin de altında kaldı.

Artan araç satışlarına rağmen, ABD tarifelerinin olumsuz etkisiyle Toyota'nın Kuzey Amerika işi, mali yılın ilk yarısında 134 milyar yen zarar açıkladı. Bir önceki yıl aynı dönemde bu bölge 128 milyar yen kar etmişti.