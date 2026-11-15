Toyota'nın minik arkadan itişli efsanesi yollara çıkmaya hazırlanıyor

İddialara göre Toyota , S-FR ismini Japonya'nın ünlü "kei otomobil " standartlarına uygun, arkadan itişli minik bir spor otomobil olarak yeniden canlandırmayı planlıyor. Bu umut verici gelişmenin temelinde ise Toyota'nın bünyesinde bulunan Daihatsu yatıyor.

Daihatsu, 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilediği K-Open konseptiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Önden çekişli eski Copen modelinin aksine arkadan itişli bir altyapıya sahip olan bu yeni konsept, yeni S-FR'nin temelini oluşturma potansiyeli taşıyor. Hatta Daihatsu, ağırlık dağılımını iyileştirmek için motoru biraz daha geriye konumlandırdığı çalışan prototiplerle testlerini sürdürüyor.

KÜÇÜLEN BOYUTLAR VE SAF SÜRÜŞ HİSSİ

Daihatsu'nun konsept aracı yaklaşık 3.395 milimetre uzunluğa, 1.475 milimetre genişliğe ve 1.230 milimetre yüksekliğe sahip. Japon basınına yansıyan haberlere göre yeni Toyota S-FR de tam olarak bu kompakt boyutları paylaşacak. Sadece 850 kilogram ağırlığında olması beklenen araç, 2015'teki orijinal S-FR konseptine göre ciddi anlamda küçülmüş olacak. Orijinal konsept dört kişilik bir düzene sahipken, ciddi boyut küçülmesi nedeniyle yeni modelin sadece iki kişilik olarak tasarlanması en mantıklı senaryo olarak öne çıkıyor.

Kaputun altında ise kei otomobil kuralları gereği 64 beygir güç üreten 660 cc hacminde turboşarjlı üç silindirli bir motor yer alacak. Kullanıcılar, gücü arka tekerleklere ileten beş ileri manuel veya sürekli değişken oranlı (CVT) şanzıman arasında seçim yapabilecek. 64 beygir gücü kâğıt üzerinde mütevazı görünse de 850 kilogramlık tüy gibi hafif bir kasada manuel şanzıman ve arkadan itiş kombinasyonu, günümüzde bulması giderek zorlaşan saf bir sürüş keyfi vadediyor.

ORTAK ÜRETİM STRATEJİSİ MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

Toyota ve Daihatsu mühendisliği paylaşma kararı alırsa, aynı temeli kullanan iki farklı otomobil görebiliriz. Daihatsu üstü açık bir roadster olarak Copen'i yeniden canlandırırken, Toyota S-FR'yi sabit tavanlı bir coupe olarak satışa sunabilir. Bu stratejik ortaklık, tamamen yeni bir geliştirme bütçesine ihtiyaç duymadan her iki markaya da uygun fiyatlı bir spor otomobil üretme imkânı tanıyacak.

GAZOO RACİNG AİLESİNE YENİ BİR GİRİŞ MODELİ Mİ GELİYOR

Yeni modelin 2027 yılında yollara çıkabileceği konuşuluyor. Ancak henüz iki markadan da resmi bir üretim onayı gelmediği için bu tarihe temkinli yaklaşmak gerekiyor. Eğer proje hayata geçerse S-FR, markanın performans bölümü Gazoo Racing (GR) ailesine katılarak GR86, GR Yaris ve GR Supra gibi modellerin altında konumlanacak yepyeni bir giriş seviyesi seçenek olacak.