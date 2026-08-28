Toyota'nın satışları düşüşe geçti

Toyota Motor, yaptığı açıklamada, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu 'daki düşüşlerin Japonya'daki daha güçlü performansı dengelediği, küresel araç satış ve üretiminin Temmuz ayında azaldığını bildirdi.

Küresel satışlar bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azalarak 856 bin 125 araca gerilerken, üretim yüzde 2,1 düştü.

Toyota 'nın açıklamasına göre, Çin'deki yüzde 24,3'lük düşüş, satışları aşağı çekti ve art arda altıncı ayda da düşüş yaşandı. Yüksek benzin fiyatları, hibrit ve geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara olan talebi olumsuz etkiledi.

Toyota 'nın en büyük pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar yüzde 0,8 oranında düşerken, Orta Doğu'daki satışlar yüzde 44,5 oranında azaldı; bu düşüş, Japonya'daki yüzde 11'lik artışı dengeledi.

Çin'de yüzde 32,7'lik keskin bir düşüş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 4'lük bir azalma, Japonya'daki yüzde 12,4'lük artışa rağmen üretimi aşağı çekti.

Japonya'dan yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 196 bin aracı biraz aştı ve art arda üçüncü ayda da artış göstererek Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Toyota 'nın rakamlarına lüks Lexus markası da dahil ediliyor.