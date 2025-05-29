Toyota'nın üretimi durmadan artıyor

Toyota, Nisan ayında küresel üretim ve satışlarının hibrit araçlara yönelik güçlü talep ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ithat vergileri nedeniyle ABD'de yaşanan panik alımları sayesinde dördüncü ay üst üste arttığını duyurdu.



Dünyanın en büyük otomotiv üreticisine göre, Nisan ayında global satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 artarak 876.864 adede ulaştı. ABD satışları da vergiler nedeniyle öne çekilen alımlar da dahil olmak üzere güçlü talep sayesinde benzer şekilde %10 arttı.



Hibrit araç satışları, bu yılın ilk dört ayında Toyota'nın küresel satışlarının yaklaşık %44'ünü oluşturdu.



Japon şirketin global araç üretimi ise Nisan'da Japonya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Çin pazarlarındaki üretim artışıyla desteklenerek geçen yıla göre %8 artışla 814.787 adet oldu.