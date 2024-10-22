Trafiğe eylülde 212 bin 451 taşıtın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artarak 212 bin 451'e yükseldi.



Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 35,3 artışla 3 bin 338'e çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, eylülde 209 bin 113 artış kaydetti.



Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.



Trafiğe kaydı yapılan taşıtların eylülde yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 54,2, motosiklette yüzde 27,4, otobüste yüzde 16,6 artış olurken özel amaçlı taşıtta yüzde 31,6, traktörde yüzde 15,9, otomobilde yüzde 14,9, kamyonda yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 3,7 azalış görüldü.



KAYITLI ARAÇ SAYISI 31 MİLYONA YAKLAŞTI



Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,85 artarak 28 milyon 183 bin 745'ten 30 milyon 678 bin 293'e yükseldi.



Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52'sini otomobil, yüzde 19,6'sını motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR



Devri yapılan 992 bin 171 taşıtın yüzde 66,4'ü otomobil, yüzde 14,8'i kamyonet, yüzde 11,5'i motosiklet, yüzde 2,8'i traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.



Eylülde 62 bin 677 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12'si Renault, yüzde 8,9'u Fiat, yüzde 6,6'sı Volkswagen, yüzde 5,5'i Toyota, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 5,5'i Opel, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4'ü BMW, yüzde 3,6'sı Citroen, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,3'ü Nissan, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,1'i Honda, yüzde 2,9'u Chery, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,1'i Mini ve yüzde 11,9'u diğer markalardan oluştu.



OCAK-EYLÜL DÖNEMİ



Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456'ya çıkarken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 artış gerçekleşti.



Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 otomobilin yüzde 63,1'inin benzin, yüzde 14,6'sının hibrit, yüzde 12,4'ünün dizel, yüzde 8,8'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.



Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 963 bin 660 otomobilin ise yüzde 34,6'sının dizel, yüzde 32,3'ünün LPG'li, yüzde 30'unun benzinli, yüzde 2,1'inin hibrit ve yüzde 0,9'unun elektrikli olduğu tespit edildi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.



Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sının 1300 ve altı, yüzde 22,1'inin 1401-1500, yüzde 16,7'sinin 1301-1400, yüzde 12,9'unun 1501-1600, yüzde 6,3'ünün 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.



Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 6'sı kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklerden oluştu.

