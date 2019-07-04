Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



MAYIS AYINDA 57 BİN 757 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 57 bin 757 taşıt içinde otomobil yüzde 47 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,9 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6,3 ARTTI



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 26,3, otobüste yüzde 8, kamyonette yüzde 6,1, motosiklette yüzde 41,9, traktörde ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 9,3, kamyonda yüzde 24,2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 5,2 azalış oldu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 azaldı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 42,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 51,3, minibüste yüzde 66,8, otobüste yüzde 38, kamyonette yüzde 55,9, kamyonda yüzde 68,8, motosiklette yüzde 4,4, traktörde ise yüzde 45,5 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 165,4 artış oldu.



TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-MAYIS ARTTI



Ocak-Mayıs döneminde 271 bin 298 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 97 bin 668 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 adet arttı.



MAYIS AYINDA 721 BİN 196 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Devri yapılan toplam 721 bin 196 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,5 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,7 OLDU



Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 24,6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.



MAYIS AYINDA 27 BİN 136 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 27 bin 136 adet otomobilin yüzde 13,9'unun Fiat, yüzde 13,2'sinin Renault, yüzde 9,9'unun Toyota, yüzde 7,9'unun Volkswagen, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 6,6'sının Peugeot, yüzde 6,5'inin Honda, yüzde 4,5'inin Mercedes-Benz, yüzde 3,8'inin Dacia, yüzde 3,4'ünün Opel olduğu, yüzde 23,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



EN FAZLA 1501-1600 MOTORLU ARAÇ KAYDI YAPILDI



Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 adet otomobilin yüzde 38,1'i 1501-1600, yüzde 27,3'ü 1401-1500, yüzde 15,8'i 1301-1400, yüzde 11,7'si 1300 ve altı, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.



EN FAZLA BEYAZ RENK TERCİH EDİLDİ



Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 adet otomobilin yüzde 52,8'i beyaz, yüzde 23,9'u gri, yüzde 7,2'si siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 10,5'i diğer renklerde oldu.