Trump, elektrikli araçlar konusunda fikir değiştirdi: Elon Musk'ın güçlü desteğini aldım, başka seçeneğim yok

ABD'de eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın "desteğini aldığı için elektrikli araçları desteklemekten başka seçeneğinin olmadığını." belirtti. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda seçildiği ilk gün elektrikli araç planına son vereceğini söylemişti.

Trump, elektrikli araçlar konusunda fikir değiştirdi: Elon Musk'ın güçlü desteğini aldım, başka seçeneğim yok

Seçim kampanyası için Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, 'li milyarder Musk'ın kendisine olan desteğini değerlendirdi.

Trump, "Ben elektrikli arabalardan yanayım. Olmak zorundayım çünkü biliyorsunuz, Elon beni çok güçlü bir şekilde destekledi. Yani başka bir seçeneğim yok." dedi.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi , daha önce, Trump'ın başkanlık kampanyasına bağış yaptığını ancak bağışlarının "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu belirtmişti.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli araçlara verdiği desteği "cehenneme geçiş" olarak nitelendirmişti.

Trump: İlk gün elektrikli araç planına son vereceğim

Trump: İlk gün elektrikli araç planına son vereceğim

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"ELEKTRİKLİ ARAÇ PLANINA SON VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump geçtiğimiz haftalarda, Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış konuşmasında otomotiv endistrisi hakkında da değerlendirmelerde bulunmuş, "Yeşil enerji saçmalığına son vereceğiz. Harcanmamış trilyonlarca doları yollar, köprüler gibi gerçek şeylere harcayacağız" diyen Trump seçildiği ilk gün elektrikli araç planını da sona erdireceğini söylemişti. 

Trump, "Birinci günde elektrikli araç planını da sona erdireceğim. Böylece otomotiv sektörünü yıkılıştan kurtaracağım. Büyük fabrikalar Meksika’da inşa ediliyor. Ülkemize satmak için vergisiz otomotiv üretiliyor. Çin tarafından yapılıyor. Böyle bir şeye izin verenler görevden alınmalı. Tüm otomotiv sektörü çalışanları Trump’a oy vermeli. Bu fabrikalar Meksika’da değil ABD’de inşa edilecek ve Amerikalılar çalışacak. Buna izin vermezlerse yüzde 100 veya yüzde 200 gümrük vergisi koyarız ve hiçbiri ABD’de satılmaz. Sadece Amerika’da üreteceğiz. Otomotiv endüstrisini yeniden ele geçireceğiz. 20-25 yıl geriye bakacak olursanız otomotiv endüstrimizin yüzde 68’inin Meksika ve Çin’e kaçtığını görürsünüz. Hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

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