Trump: İlk gün elektrikli araç planına son vereceğim

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump, parti kongresinin son gününde kürsüye çıktı. Kendisine düzenlenen suikast girşiminin ardından ilk kez konuşan Trump, seçildiği ilk gün elektrikli araç planını sona erdireceğini söyledi. Trump, "Yeşil enerji saçmalığına son vereceğiz, israf sona erecek" dedi.

Trump: İlk gün elektrikli araç planına son vereceğim

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısı bugün yapılıyor. Son gün oturumunda Başkan adayı konuşma yaptı.

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun bir konuşma yapan Trump otomotiv endistrisi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.  

"Yeşil enerji saçmalığına son vereceğiz. Harcanmamış trilyonlarca doları yollar, köprüler gibi gerçek şeylere harcayacağız" diyen Trump seçildiği ilk gün elektrikli araç planını da sona erdireceğini söyledi.

Trump, "Birinci günde elektrikli araç planını da sona erdireceğim. Böylece ABD otomotiv sektörünü yıkılıştan kurtaracağım. Büyük fabrikalar Meksika’da inşa ediliyor. Ülkemize satmak için vergisiz otomotiv üretiliyor. Çin tarafından yapılıyor. Böyle bir şeye izin verenler görevden alınmalı. Tüm otomotiv sektörü çalışanları Trump’a oy vermeli. Bu fabrikalar Meksika’da değil ABD’de inşa edilecek ve Amerikalılar çalışacak. Buna izin vermezlerse yüzde 100 veya yüzde 200 gümrük vergisi koyarız ve hiçbiri ABD’de satılmaz. Sadece Amerika’da üreteceğiz. endüstrisini yeniden ele geçireceğiz. 20-25 yıl geriye bakacak olursanız otomotiv endüstrimizin yüzde 68’inin Meksika ve Çin’e kaçtığını görürsünüz. Hepsini geri alacağız." dedi.   

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