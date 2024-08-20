Trump'tan elektrikli araçlarla ilgili yeni açıklama: Vergi indirimi ve teşvikler çok iyi şeyler değiller

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde elektrikli araç satın alırken uygulanan 7 bin 500 dolarlık vergi indirmini yeniden değerlendireceğini belirtti. Trump ayrıca, Meksika yapımı otomobillere yeni gümrük vergileri getirmeyi planlarken,  Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de üretim yapması için teşvik vereceklerini söyledi.

Trump'tan elektrikli araçlarla ilgili yeni açıklama: Vergi indirimi ve teşvikler çok iyi şeyler değiller

Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, yine elektrikli araçlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Eski Amerika Birleşik Devletleri () Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump, yeniden seçilirse elektrikli araç satın alındığında uygulanan 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini kaldırmayı değerlendireceğini belirtti. 

Trump başkan olduğu dönemde de, daha sonra Biden tarafından 2022'de genişletilen EV vergi indirimini kaldırmaya çalışmıştı. 

Elektrikli araçlara hayran olduğunu söyleyen Trump, "Ancak benzinle çalışan arabaların ve ayrıca hibritlerin ve diğer her şeyin de hayranıyım." diye konuştu. 

Biden yönetiminin, üreticilerini daha sıkı emisyon standartlarını karşılamak için daha fazla elektrikli araç ve şarj edilebilir hibrit üretmeye teşvik eden kurallarını iptal edeceğini de sözlerine ekleyen Trump, maliyet ve menzil sorunları nedeniyle elektrikli araçlar için "Çok daha küçük bir pazar" gördüğünü söyledi.

Trump Meksika'da üretilen araçların ülkeye girişini engelleyecek yeni adımlar atacağını da söyledi. Çinli otomobil üreticilerinin Meksika'ya yeni fabrikalar kurmak yerine ABD'de üretim yapmaları için teşvikler sağlayacağını da açıkladı. 

Trump, "Teşvikler vereceğiz. Çin ve diğer ülkeler buraya gelip araba satmak isterlerse, burada fabrika kuracaklar ve işçilerimizi işe alacaklar" dedi. 

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