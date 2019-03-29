Kış lastiği uygulamasının sona ermesine 3 gün kaldı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araçlarda mevsim sıcaklıklarına uygun lastik kullanımının performans, güvenlik ve yakıt tüketimi açısından önemli olduğunu belirtti.



Apaydın, yazılı açıklamasında, araçlara kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.



Buna karşın ülkenin bazı bölgelerinde karlı, yağışlı ve soğuk havaların etkisini sürdürdüğüne işaret eden Apaydın, "Hava sıcaklığının 7 derecenin altında olduğu yerlerdeki sürücülerimiz kış lastiği kullanmaya devam etmeli, 7 derecenin üstünde olan bölgelerde ise hem tasarruf hem de güvenlik açısından yazlık lastiklere geçilmeli" ifadesini kullandı.

Apaydın, mevsim koşullarına uygun lastik kullanımına ilişkin, "Performans, güvenlik ve yakıt tüketimi açısından mevsim sıcaklıklarına uygun lastik kullanımı önemli" değerlendirmesinde bulundu.



Hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde kış lastiği kullanmayı sürdürmenin yakıt tüketimi, güvenlik ve konfor açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Apaydın, özellikle binek otomobillerde lastik unsurunun yakıt tüketimine yüzde 20 etkide bulunduğuna dikkati çekti.



Yaz lastiklerinin dönme direncinin kış lastiklerine oranla daha düşük olmasının daha az yakıt tüketimi ve aşınma anlamına geldiğini ifade eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Kontrollü hızlanma ve ani frenlemenin sürüş güvenliği kadar yakıt tüketimi için de oldukça önemi var. Sürücüler araç bakımlarını düzenli olarak yapmalı, yumuşak bir sürüş tarzı benimseyerek, ani hızlanma ve frenlemelerden kaçınmalı. Araç klimasını dikkatli kullanmalı ve gerekmedikçe elektrikli cihazları açık tutmamalı."



KULLANILMAYAN LASTİK NASIL SAKLANMALI?



Uzmanlar mevsime göre çıkarılan lastiğin doğru koşullarda saklanması gerektiğini belirtiyor. Lastiklerin performanslarını kaybetmemesi için kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlarda saklamaları öneriliyor.



CEZASI 885 LİRA



Kış lastiği uygulamasın Türkiye'de 2012 yılında çıkarılan bir genelgeyle yürürlüğe girmişti. 2019 itibariyle kış lastiği kullanmamanın cezası 885 lira.