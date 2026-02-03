Türkiye elektrikli araçlara yöneliyor. Elektrikli araçlar yeni yıla yükselişle girdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ocak 2026 verilerine göre, otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,14 artarak 61 bin 55, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 oldu.

Yenilenebilir enerjinin kullanımının dünya çapında artmasının ardından Türkiye'de de elektrikli araçlara geçiş döneminde hızlanma yaşanıyor. 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 87,4 artarak yüzde 17,1 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 32,7 yükselerek yüzde 1,4 paya sahip oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak pazardan yüzde 27,9 pay alırken 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,1 artarak yüzde 22,4 paya ulaştı.

2025 yılı ocak ayında elektrikli araç satışı piyasada yüzde 0,6 oranında pay sahibiydi 73 adet araç satışıyla bu oran 2026 yılı ocak ayında yüzde 0,8'lik bir rakama yükseldi. Piyasada en büyük değişim elektrikli araçların payında yaşandı.