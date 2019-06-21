Türkiye'de 2017'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca katedilen yol, 304 milyar 207 milyon kilometre oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini yayımladı.



Türkiye'de 2017'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 51,9'u otomobiller, yüzde 22,3'ü kamyonetler, yüzde 13,8'i kamyonlar, yüzde 4,4'ü minibüsler, yüzde 3,9'u motosikletler ve yüzde 3,7'si otobüsler tarafından yapıldı.



ARAÇ SAYISINDA YÜZDE 5,4 ARTIŞ

Türkiye'de 2017 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarken, toplam taşıt-kilometre yüzde 8,3 yükseldi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,3, minibüslerde yüzde 3,2, otobüslerde yüzde 0,7, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 1,6 ve motosikletlerde yüzde 3,3 arttı. Taşıt-kilometre aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 10,1, yüzde 13,5, yüzde 10,6, yüzde 11,4 ve yüzde 4,7 artış kaydetti.



OTOMOBİLDE ORTALAMA 13 BİN KİLOMETRE

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde, 2017'de sırasıyla otobüslerin 50 bin 141, kamyonların 50 bin 114, minibüslerin 28 bin 172, kamyonetlerin 18 bin 659, otomobillerin 13 bin 107 ve motosikletlerin 3 bin 817 kilometre yaptığı hesaplandı.



MUAYENE İSTASYONU VERİLERİ

Söz konusu veriler, araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplandı ve Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları kilometreyi kapsıyor.



Taşıt-kilometre, bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimi olarak biliniyor.



Öte yandan, söz konusu değer yollar üzerindeki taşıt hareketliliğinin ve yolların ne kadar kullanıldığının bir göstergesi olarak tanımlanıyor.



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