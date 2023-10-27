Türkiye yollarında kaç elektrikli otomobil var?

Geçen yılın Eylül ayında 920 elektrikli aracın trafiğe kaydı gerçekleştirilirken bu yıl ise sayı 10 katını geçerek 9 bin 832'ye çıktı.

2023 yılında yerli otomobil Togg’un yollara çıkması ve artan elektrikli model sayısı hızla artıyor. Türkiye'de Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bini aşkın otomobilin yüzde 36'sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ünü elektrikli araçlar oluşturuyor.



Geçen yıl sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 iken bu yılın Eylül sonunda bu rakam 3,5 katına çıkarak 51 bin 219'a ulaştı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkması, Tesla'nın pazara hızlı girişi, markaların model sayılarının artması, şarj istasyonlarının şehir merkezleri ve uzun yol güzergahlarında yaygınlaşması elektrikli araçlara olan talebi günden güne artırıyor.