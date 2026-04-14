Türkiye'de de satılıyor, otomobillere tuvalet koyacaklar

Aito araçlarının üreticisi Seres , "araç içi tuvalet" için resmi olarak model patentini aldı. 22 Nisan 2025'te başvurusu yapılan patent onaylandı ve halen geçerliliğini koruyor.

Patent özetine göre, cihaz esas olarak bir klozet gövdesi ve bir kayar ray tertibatından oluşuyor. Kayar ray tertibatı, klozet gövdesinin üst kısmına monte edilmiş sabit bir ray içerirken, kayar ray araç koltuğuna bağlanmak için bir yapıya sahip. İhtiyaç duyulduğunda, klozet koltuğun altından çekilebiliyor ve kullanımdan sonra gizlenmek üzere geriye ittiriliyor. Böylece minimum iç mekan alanı kaplaması yapıyor.

Patent, araç sıhhi tesisat düzenlemesi kategorisinde yer alıyor.

TEKNİK OLARAK KOLTUĞUN ALTINA GİZLENMİŞ ÇEKMECE

Konsept internette eğlence kaynağı olsa da, teknik detaylar oldukça titiz. Temel yenilik, alan kullanımında yatıyor. Özellikle bataryalı alt şasili yeni enerji araçları gibi alan kısıtlaması olan araç iç mekanlarında, yolcu konforundan ödün vermeden tuvaleti entegre etmek mühendislik açısından bir zorluk teşkil ediyor. Seres'in çözümü, tuvaleti koltuğun altındaki kullanılmayan alana tamamen yerleştirerek gerçek bir görünmezlik sağlıyor.

Bu tasarım yaklaşımı sektörde bir ilk oldu. Daha önce Polestone, tek kullanımlık plastik poşetlerle kullanılmak üzere merkezi saklama kutusunda saklanan bir klozet kapağı halkası içeren bir "araç üstü tuvalet" konsepti önermişti. Buna karşılık, Seres'in tasarımı daha yüksek entegrasyon ve gizlilik sağlayarak, şu anda önerilen en pratik araç içi tuvalet çözümü olarak kabul ediliyor.

ZORLUKLARI VAR

Patentten üretime giden yol önemli engellerle karşı karşıya kalabilir. Teknik zorluklar arasında, kompakt şasi düzenlerinde drenaj borularının yerleştirilmesi, atık su depolama çözümleri, kayar ray dayanıklılığının sağlanması ve koku önleme için mutlak sızdırmazlığın elde edilmesi yer alıyor. Bu, özellikle batarya paketlerinin şasinin önemli bir bölümünü kapladığı tamamen elektrikli araçlar için oldukça zor olacağa benziyor.

Psikolojik kabullenme daha da zorlayıcı olabilir. Kapakların sızdırmaz hale getirilmesi ve koku giderme önlemlerine rağmen, birçok kullanıcı "arabanın içinde tuvaleti kullanma"nın psikolojik engeliyle mücadele edebilir.

Seri üretimin ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini korurken, tasarımın kişiselleştirilmiş isteğe bağlı bir konfigürasyon olarak sunulması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE UYGUN OLMAYABİLİR

Seres marka araçlar Türkiye pazarında da satılıyor. Türkiye'de tuvaletli otobüslerin tuvaletleri kullanılmazken, koltuğun altına konumlandırılan ve Türk halkının hijyen alışkanlıklarına aykırı olan tuvaletin opsiyonel olarak satışa sunulması bekleniyor. Temiz su tertibatının olmaması nedeniyle Türkiye'de tercih edilmeyebilir.