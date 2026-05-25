Türkiye'de fabrika alanına çivi çakmayan BYD'den yeni atak

BYD , Çin'in 2027'de pilot üretime başlamayı hedeflemesiyle birlikte sülfürlü katı hal pil patenti başvurusunda bulundu.

Türkiye 'de uzun süredir fabrika kurup 1 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair taahhütle satış yapmaya başlayan BYD hiçbir girişimde bulunmadı. Manisa'da tahsis edilen araziye çivi çakılmazken BYD muafiyetli olarak araç satışlarına devam ediyor. Ucuz ve erişilebilir modellerini Türkiye'ye getirmeyen BYD, 2,5 milyon liradan başlayıp 5,5 milyon liraya çıkan rakamlardaki araçlarını satmayı sürdürüyor.

PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

BYD, katı hal pillerinde kullanılan kompozit katı elektrolit membran için yeni bir patent başvurusu yaptı. Bu gelişme, Çin'in pil endüstrisindeki sülfürlü katı hal pil geliştirme çalışmalarının daha geniş bir dalgasına katkıda bulunuyor.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan CN121983643A numaralı patent başvurusuna göre, patent "kompozit katı elektrolit membran ve hazırlama yöntemi, katı hal pili, pil paketi ve elektrikli cihazı" kapsıyor.

ÇİN'İN KATI HAL PİL REKABETİ

BYD'nin son başvurusu, birçok Çinli pil üreticisinin daha yüksek kapasiteli katı hal prototipleri ve pilot üretim hatlarına yöneldiği bir dönemde geldi.

Mart ayında CALB, enerji yoğunluğu 450 Wh/kg'ı aşan 60 Ah'lik tamamen katı hal pil prototipini tanıttı. Chery de 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip 60 Ah'lik tamamen katı hal pilinin geliştirildiğini ve 2027'de araç entegrasyon testlerinin planlandığını açıkladı.

CATL ayrıca sülfür bazlı katı hal pil patentlerini ve 2027 civarında pilot üretim hedeflerini de açıkladı.

GAC daha önce, 60 Ah'nin üzerindeki otomotiv sınıfı katı hal pillerinin doğrulama testleri için küçük ölçekli üretime girdiğini belirtmişti.